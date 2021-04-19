Пассажиры автобусов «Мострансавто» купили свыше 81 тысячи защитных масок

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

После введения масочного режима в Московской области в мае 2020 года пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах перевозчика свыше 81 тысячи защитных масок. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

При этом весной 2021 года было продано почти три тысячи масок.

Наиболее распространенным способом оплаты средств индивидуальной защиты являются бесконтактные банковские карты и гаджеты с аналогичной функцией (35,8 тысячи транзакций). Далее следуют транспортные карты «Стрелка» (16,7 тысячи транзакций).

Маски продаются во всех автобусах «Мострансавто», стоимость составляет пять рублей. Оплатить маски также можно наличными, сообщается на официальном сайте перевозчика.

Ранее эксперты объяснили, как можно значительно снизить распространение коронавируса.

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