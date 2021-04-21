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«Выход в космос» и экзопланеты: как пройдет виртуальная «Библионочь» в РГДБ
Фото: pixabay.com

«Выход в космос» и экзопланеты: как пройдет виртуальная «Библионочь» в РГДБ

Ольга Маркова

Культура

Российская государственная детская библиотека приглашает детей и родителей присоединиться к онлайн-программе «Библионочи». Тема акции — «Книга — путь к звездам». Мероприятия можно увидеть 24 апреля бесплатно на странице РГДБ в YouTube.

Вниманию виртуальных гостей будут представлены видеоэкскурсия по Музею космонавтики, чтение отрывков из книги «Кто такой Гагарин» и стихов Андрея Усачева и Галины Дядиной из сборника «Звездная книга».

Гости библиотеки, которые не смогли попасть на очное открытие праздника, смогут увидеть его в прямой трансляции. Напомним, что начнется «Библионочь» с чтения отрывков из «Незнайки на Луне» Николая Носова и «Девочки с Земли» Кира Булычева артистом Александром Олешко.

Продолжится праздничная программа обзором книг «Животные-космонавты. Первые покорители космоса», «Почемучкины вопросы» и «Космос – это круто!»; мастер-классом «Первый полет», где научат делать ракету; литературным занятием «Выхожу в космос» по книге летчика-космонавта Алексея Леонова.

Лекцию «Роботы летят на Марс» прочтет астроном Владимир Сурдин. Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, объяснит, как увидеть следы человека на Луне, а популяризатор астрономии Игорь Тирский расскажет об экзопланетах.

Участие в мероприятиях бесплатное без предварительной записи, сообщается на сайте библиотеки.

Читайте также: «Космический» навигатор по «Библионочи»: встречи с космонавтами, экскурсии и фильмы

акцияРоссийская государственная детская библиотекаонлайн-трансляция
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