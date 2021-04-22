«Шикарная»: беременная Мария Горбань показала кадры с откровенной фотосессии

Фото: Instagram

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала видеоролик, на котором танцует во время фотосессии, оголившись до пояса. На кадрах беременная актриса в широких светлых джинсах с разрезами мелодично двигается под музыку, прикрыв интимные части тела руками.

— Главная составляющая внутренней и внешней красоты — это любовь, — подписала звезда видео.

Поклонники Марии восхитились ее красотой.

«Да как же красиво. Тебе нужно постоянно быть беременной»; «Очень красиво! Вы супер»; «На это можно смотреть вечно»; «Шикарная женщина»; «Просто невероятно красивая», — написали они.

Фото: instagram.com/gorban_masha

Однако нашлись те, кого возмутила чрезмерная откровенность во время такого важного периода жизни женщины.

«Вы очень красивая, но мне кажется, не стоит так откровенничать»; «Я надеялась, что хоть вы не такая»; «Когда вырастет твой ребенок, он будет это видеть. И что он подумает?», — написали фолловеры в комментариях к публикации в Instagram.

Напомним, о второй беременности актрисы стало известно 15 апреля. Однако 34-летняя звезда не рассекретила ни срок, на котором находится, ни пол будущего малыша.

Мария Горбань уже воспитывает дочку, которую родила в браке с осветителем Олегом Филатовым. В начале этого года актриса вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.

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