Американские ученые создали пластырь для восстановления зрения

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Сотрудники Висконсинского университета в Мадисоне создали пластырь, в составе которого есть фоторецепторные клетки для восстановления поврежденной сетчатки.

Как объясняют медики, одной из причин потери зрения является деградация сетчатки из-за гибели чувствительных к свету клеток. Американские исследователи подобрали вариант, способный решить данную проблему. Их разработка представлена в виде тонкого каркаса с ячейками, заполненными молодыми фоторецепторными клетками. По форме их можно сравнить со льдом.

Каждая ячейка обладает круглым отверстием, сквозь него выращенные в лаборатории клетки постепенно сливаются в единое целое с сетчаткой, отмечает Newinform. Основу каркаса импланта составляет биосовместимый материал, отличающийся своей прочностью. По мнению экспертов, такой пластырь может содержать до 300 тысяч клеток для восстановления зрения.

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