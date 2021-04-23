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Более 70 коров погибли от истощения в Тульской области
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 70 коров погибли от истощения в Тульской области

Юлия Курганова

Происшествия

Истощение стало вероятной причиной гибели 74 коров в поселке Жизнь Чернского района Тульской области. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщается в пятницу, 23 апреля, на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства все погибшие коровы содержались в местном крестьянско-фермерском хозяйстве, которое ведет свою деятельность с 2017 года.

— Наиболее вероятная причина гибели животных — истощение. Прокуратура признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), — сказано в сообщении.

Также прокуратура возбудила несколько дел об административных нарушениях в отношении руководителя хозяйства — сокрытие сведений о внезапном падеже животных, нарушение ветеринарно-санитарных правил утилизации скота и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, передает РИА Новости.

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гибель животныхистощениеПрокуратура
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