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День дочери: как принято отмечать этот праздник
Фото: pixabay.com

День дочери: как принято отмечать этот праздник

Елена Фролова

Общество

День дочери отмечается 25 апреля. Этот праздник является не только семейным, но и социально значимым. Основная его задача: привлечь внимание общественности к проблемам девочек и девушек-подростков, трудностям, которые они испытывают во время социализации и при выборе карьерного пути, дискриминации в разных сферах личной и общественной жизни.

О том, как данный праздник возник, известно совсем немного. Существует версия, что его идея зародилась в Соединенных Штатах, когда там появился День труда дочери и сына. В эту дату родители могли приводить на работу детей и показывать им, чем занимаются их папа и мама, а также каким трудом в семье зарабатываются деньги.

Четких и определенных традиций праздник пока не приобрел. Каждый их определяет самостоятельно. Родители сами решают, как показать дочери свою безграничную любовь: заняться совместным творчеством, сходить в кино, прогуляться в парке и так далее.

Никто не обязан дарить в этот день подарки. Основная цель праздника: провозгласить родительское внимание и семейное тепло, отмечает ФАН. Однако это не означает, что нельзя преподносить ребенку материальный подарок. Желающие могут сделать это с умом, например, подарить дочке обучающие курсы, абонемент в бассейн и подобное.

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