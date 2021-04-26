Вице-премьер Чехии опроверг заявление Земана о событиях во Врбетице

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В деле о событиях во Врбетице существует лишь одна версия. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил первый вице-премьер Ян Гамачек.

По его словам, единственная версия связана с передвижением по территории Чехии членов иностранного разведывательного подразделения 29 155. Эти сведения были предоставлены не только контрразведкой, но и полицией и генпрокуратурой страны.

— На основании этой информации мы, как Чешская Республика, среагировали весьма твердо, поскольку доказательства были убедительными, — приводит слова Гамачека РИА Новости.

Ранее Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице. Однако спецслужбы страны должны задать вопрос о том, что в этой местности якобы делали предполагаемые «российские агенты».

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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