Лавров оценил предложение Земана изучить все версии взрыва во Врбетице

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал здравым заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов во Врбетице. Об этом он сообщил в понедельник, 26 апреля, в ходе пресс-конференции.

По его словам, на это абсолютно здравое заявление последовала реакция от руководства чешского парламента, которое обвинило президента Земана в том, что он мешает расследованию.

— Кто-то (в том числе те, которые такие заявления делают) уже для себя все решил и установил: что никаких других версий, кроме вины России, не существует, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он добавил, что прокуратора Чехии заявляла о том, что расследование инцидента во Врбетице продолжается.

Ранее Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице. Однако спецслужбы страны должны задать вопрос о том, что в этой местности делали предполагаемые «российские агенты».

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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