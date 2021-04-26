Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене

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Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине в связи с его высказываниями о событиях во Врбетице. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщило Чешское телевидение со ссылкой на спикера верхней палаты парламента Милоша Выстрчила.

По его словам, в республике уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать на Земана конституционную жалобу. Отмечается, что слова президента Чехии выразились в продвижении интересов иностранного государства в ущерб национальным интересам.

Ранее Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице. Однако спецслужбы страны должны задать вопрос о том, что в этой местности якобы делали предполагаемые «российские агенты».

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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