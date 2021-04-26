Москвичам рассказали о нереализованном проекте малого кольца метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичном метро могла быть еще одна линия — малая кольцевая, но этого не произошло. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 апреля.

— Мы уже рассказывали вам, что когда-то кольцевая линия носила название «Большое Кольцо», а внутри нее планировали построить еще одну маленькую кольцевую линию, — рассказали в ведомстве.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Оказывается, что под центром Москвы хотели сделать еще одну линию, которая бы соединила Курское и Горьковское направления с Ярославским и Ленинградским, сообщается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о том, что строительство БКЛ метро планируют завершить до конца 2022 года.

Читайте также: Сервис с экскурсиями об архитектуре появился в приложении «Метро Москвы»