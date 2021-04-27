Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Володин: Россияне смогут получать дополнительные пособия на детей уже с 1 июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Володин: Россияне смогут получать дополнительные пособия на детей уже с 1 июля

Виктория Родимкина

Общество

Новые меры социальной поддержки для семей с детьми могут быть введены уже с 1 июля. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 27 апреля.

— Мы надеемся, что как только законы вступят в силу, одновременно с этим все нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку, — сказал спикер нижней палаты парламента.

Володин уточнил, что соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму в понедельник, 26 апреля. Их соавторами стали спикеры обеих палат парламента.

Нормативно-правовые акты от правительства России будут представлены уже в мае, добавил председатель Госдумы. Поэтому, по его мнению, пособия, о которых говорил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, будут введены в ближайшее время, передает РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил о назначении выплат родителям детей-школьников. По словам главы государства, выплаты будут совершаться в середине августа, чтобы у родителей было время собрать детей в школу. Кроме того, Владимир Путин поручил подготовить выплаты для беременных женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В среднем размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц. Также пособия будут выплачиваться детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минфин РФ выделит средства на финансирование предложений Владимира Путина

выплата пособийВячеслав Володиндети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в