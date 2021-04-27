Авиакомпании вывезли 1,3 тысячи туристов из Турции

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Российские и турецкие авиакомпании в понедельник, 26 апреля, перевезли 1,3 тысячи пассажиров, выполнив шесть рейсов из Турции в Россию. Об этом рассказали в Росавиации.

Уточняется, что российские авиакомпании вывезли 720 пассажиров на трех рейсах. Программа по вывозу туристов из Турции завершилась с участием авиакомпании Azur air, «Азимут», «Икар», «Россия», «Победа», Red Wings и Royal Flight, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

Во вторник, 27 апреля, стало известно, что российские авиакомпании закончили вывоз туристов из Танзании.

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