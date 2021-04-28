Стало известно, когда заработают фонтаны в Парке Горького

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Фонтаны в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в столице включат 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что фонтаны в парке включат 30 апреля в 13:00.

В Парке Горького находится целый комплекс. Одним из самых знаменитых является фонтан «Фигурный». Он был сооружен в 1930-е годы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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