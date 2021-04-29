Папа Римский ввел антикоррупционную декларацию для ватиканских чиновников

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Служба печати Святого престола сообщает, что Папа Римский Франциск обязал ватиканских чиновников подписывать антикоррупционную декларацию. Чиновники на руководящих должностях обязаны подтвердить, что у них отсутствуют судимости по статьям о терроризме, отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов. Им также запрещено быть фигурантами уголовных процессов.

Папа Римский подписал специальное апостольское послание о борьбе с коррупцией и финансовой прозрачности. Оно было опубликовано в форме особого рескрипта (motu proprio).

Раз в два года или при вступлении в должность чиновники обязаны подтверждать свою непричастность к текущим уголовным процессам о коррупции, мошенничестве, отмыванию денежных средств, преступлениям в отношении несовершеннолетних и уклонению от налогов.

Послание запрещает служащим ватиканских структур иметь инвестиции в странах с высокой угрозой отмывания денег и принимать подарки дороже 40 евро.

По информации агентства АНСА, Секретариат по делам экономики Святого Престола будет проводить проверку соблюдения деклараций. В случае нарушений чиновники обязаны будут возместить ущерб.

Ранее стало известно о послаблении антиковидных ограничений в Ватикане и большинстве регионов Италии.

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