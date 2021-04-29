Дмитрий Песков предрек сокращение долларовых операций по всему миру

Фото: Администрация президента РФ

Доля доллара в торговых операциях России ежегодно снижается. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, тенденция охватит весь мир, поскольку люди засомневаются в стабильности этой валюты.

— Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год. И так будет во всем мире. Как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности страны — эмитента доллара, люди начнут уходить, — сказал пресс-секретарь главы государства в эфире Первого канала.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возобновление боев в Донбассе.

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