СК завершил расследование дела о фиктивной регистрации свыше тысячи эмигрантов в Москве

Фото: СК РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников группы, обвиняемых в организации незаконной миграции на территории Москвы. Также в числе подозреваемых — экс-сотрудник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Гагаринскому району столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с 2019 года по февраль 2020 года полицейский, а также пятеро его соучастников, организовали незаконное пребывание на территории страны свыше тысячи иностранцев. Бывший страж порядка следил за тем, чтобы в базы МВД попали сведения об эмигрантах, а также их фиктивная регистрация в жилых зданиях, принадлежащих Российской академии наук.

Юлия Иванова уточнила, что в жилищах подозреваемых во время обысков обнаружили «липовые» печати и штампы Федеральной пограничной службы России, а также информационные базы со списком нелегальных эмигрантов.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчину, сообщившего о «минировании» поезда Москва — Киров, задержали.

Читайте также: Столичный любитель криминальной субкультуры ответит за экстремизм