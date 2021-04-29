«Вспыльчивый парень»: принц Гарри пожалел, что дал скандальное интервью Опре Уинфри
Британский принц Гарри сожалеет о скандальном интервью, которое он дал американской телеведущей Опре Уинфри в марте. Об этом рассказал один из его биографов Дункан Ларкомб, пишет Daily Mail.
Он утверждает, что принц Гарри «вспыльчивый парень» и пошел на этот шаг из-за эмоций, выплеснув злость и обиду на камеру. Ларкомб уверен, что его разозлило отношение некоторых родственников к жене, Меган Маркл.
— Но я думаю, что, вернувшись домой, он почувствовал сожаление по поводу сказанного. Теперь он столкнулся с последствиями. Я уверен, он жалеет об этом интервью и, возможно, даже о решении покинуть королевскую семью, — заявил биограф.
Ранее Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье.
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