«Вспыльчивый парень»: принц Гарри пожалел, что дал скандальное интервью Опре Уинфри

Принц Гарри / Фото: Официальный Instagram Меган Маркл и принца Гарри

Британский принц Гарри сожалеет о скандальном интервью, которое он дал американской телеведущей Опре Уинфри в марте. Об этом рассказал один из его биографов Дункан Ларкомб, пишет Daily Mail.

Он утверждает, что принц Гарри «вспыльчивый парень» и пошел на этот шаг из-за эмоций, выплеснув злость и обиду на камеру. Ларкомб уверен, что его разозлило отношение некоторых родственников к жене, Меган Маркл.

— Но я думаю, что, вернувшись домой, он почувствовал сожаление по поводу сказанного. Теперь он столкнулся с последствиями. Я уверен, он жалеет об этом интервью и, возможно, даже о решении покинуть королевскую семью, — заявил биограф.

Ранее Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье.

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