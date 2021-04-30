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Байден не мог найти маску, которая лежала у него в кармане
Фото: Whitehouse

Байден не мог найти маску, которая лежала у него в кармане

Евгения Владимирова

В мире

Президент Америки Джо Байден задержался после выступления, потому что не мог найти свою маску. Политик приехал в штат Джорджия, чтобы выступить перед сторонниками.

После выступления в городе Далут, Байден задержался за кафедрой. Он листал страницы в своей папке, проверил все вокруг себя. Его жена и сенаторы от Джорджии Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф вышли к политику. Байден сообщил им: «Я не могу найти свою маску».

После президент обратился уже к публике: «Я ищу свою маску. У меня проблема».

Нашлась маска в кармане брюк президента. Он триумфально поднял ее вверх, чтобы показать собравшимся, передает телеканал FOX News.

Ранее аналитики дали оценку деятельности Байдена на посту президента.

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Джо БайденСШАпрезидент
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