Байден не мог найти маску, которая лежала у него в кармане

Фото: Whitehouse

Президент Америки Джо Байден задержался после выступления, потому что не мог найти свою маску. Политик приехал в штат Джорджия, чтобы выступить перед сторонниками.

После выступления в городе Далут, Байден задержался за кафедрой. Он листал страницы в своей папке, проверил все вокруг себя. Его жена и сенаторы от Джорджии Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф вышли к политику. Байден сообщил им: «Я не могу найти свою маску».

После президент обратился уже к публике: «Я ищу свою маску. У меня проблема».

Нашлась маска в кармане брюк президента. Он триумфально поднял ее вверх, чтобы показать собравшимся, передает телеканал FOX News.

Ранее аналитики дали оценку деятельности Байдена на посту президента.

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