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Эксперт рассказал, как правильно выбирать носки
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как правильно выбирать носки

Евгения Владимирова

Здоровье

Директор чулочно-носочного производства Станислав Горенышев рассказал, как правильно подобрать носки для повседневной жизни, похода или занятий спортом.

По словам специалиста, для ежедневного ношения лучше всего подойдут носки из натуральных тканей — хлопка, льна, конопли или шерсти. Такие ткани позволяют коже дышать, не вызывают аллергию. Натереть ногу в носках из натуральных тканей не получится.

Эксперт отметил, что найти носки из одной только чистой натуральной ткани не получится, поскольку производители почти всегда добавляют в изделия синтетику.

Специалист добавил, что хорошие носки должны иметь эластомерную нить или резинку, тогда они не будут сползать, протираться и хорошо будут сидеть на ноге. При этом синтетических волокон в составе должно быть не более 20 процентов.

Недобросовестные производители часто указывают неточный состав изделий на этикетке. Но покупатель может проверить наличие синтетики в носках самостоятельно. Для этого стоит вывернуть носок наизнанку и найти в районе пятки торчащие нити. Необходимо вытянуть одну из нитей и поджечь. Если она превратилась в пепел и полностью растерлась в руках, то носок сделан из натуральных материалов. А если нитка превратилась в жесткий комок и в процессе горения резко пахла, то ткань синтетическая.

При этом синтетические носки по-своему полезны. Их лучше всего носить во время занятий спортом, поскольку синтетика отталкивает влагу, а не впитывает ее, как натуральная ткань.

— При занятиях спортом важно, чтобы пот не просто накапливался в носке, а отводился. Наименьшей гигроскопичностью, то бишь возможностью впитывать влагу, обладают именно синтетические нити. Полиэфирная нить, ее коэффициент гигроскопичности — 0,3 процента. Для понимания: у хлопка это от десяти до 12 процентов. Соответственно, синтетические нити пот не впитывают, они его как бы пропускают через себя, и дальше уже работает обувь спортивная, которая тоже в том числе в основном синтетическая. И она по логике должна выводить пот наружу из ботинка, — рассказал Горенышев журналистам телеканала 5-tv.ru.

В поход специалист советует брать мембранные носки, поскольку они не пропускают влагу и позволяют коже дышать. А вот такую новинку, как носки с серебром, эксперт считает бесполезной. Неприятный запах они точно не уберут.

— Даже если при производстве изделий была проведена технологическая операция по насыщению серебром, то после двух–трех стирок этого просто не остается, — заявил Станислав Горенышев.

Ранее эксперт рассказал, как защитить обувь от воздействия реагентов.

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