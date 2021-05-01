Более 20 видов сирени посадили в московском Митине в честь советских героев Второй мировой войны

Фото: Дмитрий Бубонец

Более 20 видов сирени посадили в Ландшафтном парке Митино в честь героической победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

— Сегодня мы отдаем дань поколению победителей и нашим ветеранам и высаживаем кусты сирени. В 1945 году одним из символов Победы стала именно цветущая сирень. В этом году у нас важная историческая дата — 80-летие героической битвы под Москвой. С нее начался трудный путь нашего народа-освободителя. Спасибо за ваш подвиг, — сказал Александр Мажуга.

По словам руководителя РХТУ, цветущая сирень не только украсит любимое место отдыха жителей северо-запада Москвы, но и станет символом того, какой ценой удалось защитить Россию от захватчиков.

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