Семерых пострадавших в аварии на Ставрополье эвакуировали в Москву

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Шестерых детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, эвакуировали в Москву самолетом МЧС. Об этом сообщили в региональном Минздраве в воскресенье, 2 мая.

— Борт с семью пострадавшими вылетел в Москву, — сказал собеседник агентства ТАСС.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что вылетевший ИЛ-76 оборудован всей необходимой медицинской техникой. На борту находится восемь медицинских работников из разных учреждений и шесть из Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Время вылета 00:14 по московскому времени. Ориентировочное время полета — 1 час 40 минут.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

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