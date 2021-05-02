Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Политолог назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Фото: Telegram / Mash

Политолог назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Анастасия Волоснова

В мире

Около трети границы между Таджикистаном и Киргизией неделимитированы, что порождает постоянный конфликт. Об этом рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Спорные участки в советское время носили административный характер, из-за чего в настоящее время сложно доказать правоту одной из сторон. По словам Грозина, обстановку также обостряет конкуренция между странами.

— Именно конкуренция между этническими общинами является, как мне кажется, основным механизмом всех конфликтов. Да и пограничники и с той, и с другой стороны, как правило, выходцы из тех же приграничных общин, — подчеркнул эксперт.

Ранее в МВД Киргизии сообщали, что перестрелка произошла после установки таджикскими властями камер видеонаблюдения в районе водозаборного сооружения, пишет НСН.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. По последним данным, в конфликте пострадал 131 человек.

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран.

Читайте также: Химический завод загорелся в Иране

конфликтполитологКиргизия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте