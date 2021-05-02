Политолог назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном

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Около трети границы между Таджикистаном и Киргизией неделимитированы, что порождает постоянный конфликт. Об этом рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Спорные участки в советское время носили административный характер, из-за чего в настоящее время сложно доказать правоту одной из сторон. По словам Грозина, обстановку также обостряет конкуренция между странами.

— Именно конкуренция между этническими общинами является, как мне кажется, основным механизмом всех конфликтов. Да и пограничники и с той, и с другой стороны, как правило, выходцы из тех же приграничных общин, — подчеркнул эксперт.

Ранее в МВД Киргизии сообщали, что перестрелка произошла после установки таджикскими властями камер видеонаблюдения в районе водозаборного сооружения, пишет НСН.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. По последним данным, в конфликте пострадал 131 человек.

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран.

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