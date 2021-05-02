Первую партию вакцины «Спутник V» поставили в Азербайджан

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» привезли в Азербайджан. Российский препарат доставили в бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева в воскресенье, 2 мая.

Поставку встретили представители министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана. Кроме того, прибытие груза отслеживал российский посол в Баку Михаил Бочарников.

Вакцину «Спутник V» одобрили в Азербайджане в марте 2021 года. Российский препарат разрешили применять при вакцинации населения страны, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Индию. В этот же день российский препарат привезли на Филиппины.

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