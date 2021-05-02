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Жители Киргизии начали возвращаться в свои дома после эвакуации из зоны конфликта
Фото: Telegram / Sputnik Кыргызстан — все новости

Жители Киргизии начали возвращаться в свои дома после эвакуации из зоны конфликта

Иван Юминов

В мире

Киргизы, которых эвакуировали из зоны конфликта на границе страны, начали возвращаться в свои дома. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления охраны государственной границы Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Назаралы уулу Талантбек в воскресенье, 2 мая.

— Эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома, — рассказал он.

Обстановка на киргизско-таджикском участке границы стабильна, приводит слова Назаралы уулу РИА Новости.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. С обеих сторон пострадали более 200 человек, погибли — 50. Новое перемирие было достигнуто вечером 20 апреля. Военные Таджикистана покинули территорию Киргизии 1 мая.

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию и договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран.

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вооруженный конфликтТаджикистанКиргизия
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