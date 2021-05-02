Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Блинкен обсудил с премьер-министром Чехии «смертоносные действия» России
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Блинкен обсудил с премьер-министром Чехии «смертоносные действия» России

Иван Юминов

Внешняя политика

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем «действия России». Об этом сообщили в Государственном департаменте (Госдеп) США в воскресенье, 2 мая.

— Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранять единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России, — рассказали в организации.

Госдеп также поддержал решение чешских властей исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из претендентов на строительство АЭС «Дукованы», сообщается на сайте ведомства.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице

Читайте также: Премьер Чехии вызвал главу Минюста после ее слов о версиях ситуации во Врбетице

ЧехияРоссияГосдеп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте