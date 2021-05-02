Блинкен обсудил с премьер-министром Чехии «смертоносные действия» России

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем «действия России». Об этом сообщили в Государственном департаменте (Госдеп) США в воскресенье, 2 мая.

— Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранять единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России, — рассказали в организации.

Госдеп также поддержал решение чешских властей исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из претендентов на строительство АЭС «Дукованы», сообщается на сайте ведомства.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице

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