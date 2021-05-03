День траура по погибшим в ДТП на Ставрополье объявили в Волгоградской области 3 мая

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День траура по погибшим детям в ДТП на Ставрополье объявлен в Волгоградской области в понедельник, 3 мая. Об этом РИА Новости сообщили в администрации региона.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21 в пятницу, 30 апреля. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали. Позднее семерых пострадавших эвакуировали в Москву самолетом МЧС.

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