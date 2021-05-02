Арестован один из фигурантов дела о крупном ДТП на Ставрополье

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Арестован один из фигурантов дела о аварии на Ставрополье, в результате которой погибли пятеро детей и еще девять пострадали. Об этом рассказали в Ленинском районном суде Ставрополя в воскресенье, 2 мая.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21 в пятницу, 30 апреля. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Одного из фигурантов дела заключили под стражу. В настоящее время суд выносит меру пресечения в отношении троих человек, проходящих по делу, пишет РИА Новости.

В региональном минздраве сообщали, что семерых пострадавших в аварии на Ставрополье эвакуировали в Москву.

Ранее стало известно, что спорткары Lamborghini, Porsche и Infiniti столкнулись возле «Москвы-Сити».

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