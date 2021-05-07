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Суд арестовал генерального директора гостиницы «Вечный Зов» после смертельного пожара
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд арестовал генерального директора гостиницы «Вечный Зов» после смертельного пожара

Юлия Павлушова

Происшествия

Пресненский районный суд столицы арестова генерального директора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный Зов Премиум» Алексея Пустового. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Владельца гостиницы заключили под стражу до 4 июля. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание. Огонь занялся на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.

Ранее «ВМ» сообщала, что суд арестовал управляющую гостиницей «Вечный зов» после смертельного пожара.

Читайте также: Роспотребнадзор опечатал пищеблок второго здания гостиницы «Вечный зов» в Москве

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