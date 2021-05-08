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Еще 2482 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще 2482 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве от коронавируса вылечились еще 2482 человека за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в столице в Telegram-канале в субботу, 8 мая.

Число пациентов в Москве, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 006 542. За сутки в столице подтвердили 2765 новых случаев коронавируса, госпитализировали за 24 часа 1192 человека. В городе за сутки от вируса скончались 57 пациентов.

Всего в городе было зафиксировано 1 113 560 случаев инфекции.

Еще 2482 человека вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Telegram / Оперштаб Москвы

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 8329 человек за сутки в России.

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