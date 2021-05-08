Футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби

Фото: Twitter / ФК Локомотив

Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Динамо» в московском дерби в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на подмосковной «Арене Химки» и завершилась со счетом 0:0. Команда «Динамо» после удаления Ивана Ордеца на 74-й минуте доигрывала матч в меньшинстве.

«Динамо» получил 47 очков в турнирной таблице РПЛ и лишился теоретических шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона. Команда на пять баллов отстает от казанского «Рубина» и «Сочи», они занимают четвертое и пятое места. «Динамо» досталась седьмая строчка турнирной таблицы.

«Локомотив» набрал 53 очка и вышел на второе место. Московский «Спартак» набрал 53 балла, но у этой команды есть еще одна игра в запасе.

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Уфа» также сыграли вничью.

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