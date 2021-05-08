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Семьи жертв крушения метро в Мехико получат по 32 тысячи долларов
Фото: twitter.com/XHNews

Семьи жертв крушения метро в Мехико получат по 32 тысячи долларов

Татьяна Плотникова

Происшествия

Родственники погибших в результате крушения метрополитена в Мехико получат страховые выплаты в размере 32 650 долларов. Об этом рассказала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Как уточнила чиновница, выплата 350 тысяч песо (17 600 долларов) предусмотрена полисом страхования пассажира метро. Однако городские власти сочли данную сумму недостаточной и договорились с метрополитеном, что окончательная сумма компенсации составит 650 тысяч песо (32 650 долларов).

При этом все семьи погибших получат немедленную выплату в размере 50 тысяч песо (2500 долларов), 10 тысяч песо были выплачены на днях, еще по 40 тысяч будут распределены начиная с понедельника, 10 мая.

Социальные работники общаются с семьями погибших и пострадавших, чтобы определить их первоочередные потребности. Родным пострадавших, которые живут на большом удалении от Мехико, обеспечивают транспорт и проживание в столице, сообщает РИА Новости.

Напомним, катастрофа произошла 4 мая на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко». В посольстве Российской Федерации сообщили, что данных о пострадавших при обрушении метромоста россиянах нет.

Читайте также: Власти Мексики назвали причину обрушения метромоста

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