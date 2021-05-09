Станция «Парк Победы» синей ветки метро заработала в штатном режиме
Поезда Арбатско-Покровской линии московского метро начали останавливаться на станции «Парк Победы» в обычном режиме. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что часть поездов проезжали «Парк Победы» без остановки. Временные изменения ввели в День Победы, 9 мая, чтобы избежать скопления людей.
В настоящее время станция работает в обычном режиме, составы останавливаются для посадки и высадки пассажиров.
В ведомстве отметили, что движение общественного транспорта в Москве могут ограничивать по требованию полиции во время поездок зрителей на праздничные мероприятия в воскресенье, 9 мая. Москвичей призвали быть внимательнее и соблюдать требования сотрудников метро и правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что песни военных лет исполнили на станции «Парк Победы» в честь 9 Мая.
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