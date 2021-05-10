Около 600 подарков доставили ветеранам и труженикам тыла волонтеры штаба Евгения Попова

Фото: Анна Железняк

В преддверии празднования Дня Победы волонтерский штаб Попова и автономная некоммерческая организация «Атмосфера» объединили свои усилия для организации праздника и доставки подарков ветеранам. Только в Кунцеве ветераны и труженики тыла получили около 600 продуктовых наборов.

— Мы в огромном неоплатном долгу перед людьми, защитившими нашу страну, — сказал Евгений Попов. — И самое малое, что можем сделать – окружить их вниманием и заботой, помочь в решении каждодневных проблем, подарить радость и хорошее настроение.

Добровольцы штаба развезли подарки ветеранам накануне праздника. Руководитель АНО «Атмосфера» Сергей Мамонов отметил, что совместными силами удалось подарить праздник большому числу людей.

— Мы решили поздравить ветеранов поселка Рублево, а также тех, кого называют «дети войны», жителей старше 75-ти лет. Сегодня это очень важно – люди, особенно пожилого возраста, соскучились по вниманию и поддержке. Надеюсь, у нас с волонтерским штабом еще будут совместные проекты, — отметил Мамонов.

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