Движение на Звенигородском шоссе восстановили после ДТП

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

Движение на участке Звенигородского шоссе, где произошла авария с опрокидыванием автомобиля, восстановили. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение возобновлено на правой и средней полосах.

Ранее сообщалось, что на Звенигородском шоссе столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся, оказавшись в левой полосе. Из-за этого движение осуществлялось только по средней полосе.

Читайте также: Более 200 тысяч рублей похитили из припаркованной машины москвича