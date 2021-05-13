Движение на Звенигородском шоссе восстановили после ДТП
Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий
Движение на участке Звенигородского шоссе, где произошла авария с опрокидыванием автомобиля, восстановили. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что движение возобновлено на правой и средней полосах.
Ранее сообщалось, что на Звенигородском шоссе столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся, оказавшись в левой полосе. Из-за этого движение осуществлялось только по средней полосе.
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