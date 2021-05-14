Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон

Фото: Олимпийский комитет России

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на сезон-2021/22. Решение было принято Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) в четверг, 13 мая.

Евгения Медведева выступила в контрольных прокатах сборной России в прошлом сезоне, но после не участвовала в соревнованиях из-за коронавируса и травмы спины. Алина Загитова приостановила карьеру в 2019 году, но продолжает выступать в шоу, а в прошлом сезоне побывала ведущей в телепроекте.

По информации ФФККР, на данный момент состав сборной России на сезон-2021/22 выглядит следующим образом: женщины — Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова; резерв — Алена Косторная, Елизавета Нугуманова; мужчины — Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко; резерв — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян; пары — Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов; танцы на льду — Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Списки спортивных пар и танцев пока неполные, сообщает РИА Новости.

Ранее Евгений Плющенко объявил об уходе из-под опеки его тренерского штаба Александры Трусовой.

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