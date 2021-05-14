Стало известно о состоянии двоих детей, доставленных из Казани в больницу Москвы

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Стало известно о состоянии двоих детей, которые были доставлены в больницу Москвы после стрельбы в школе в Казани. Подробности рассказала директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

По ее словам, одного ребенка оперировали в четверг, 13 мая. Медики удалили инородные тела и дробь от пули. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает.

— Уникальная была операция, которую делали наши сосудистые хирурги совместно с коллегами, — цитирует Елену Петряйкину RT.

Она добавила, что второго ребенка, девочку, готовят к хирургическому вмешательству. Врачам предстоит извлечь множественные инородные тела.

Ранее появилось видео первого выстрела, который сделал устроивший стрельбу в казанской школе.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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