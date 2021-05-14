Владимир Молчанов отреагировал на сообщения о своей госпитализации

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Телерадиоведущий Владимир Молчанов проходит реабилитацию в одной из столичных клиник. Об этом он сообщил «Вечерней Москве» в пятницу, 14 мая.

Ранее в СМИ появились слухи о госпитализации Молчанова с тяжелым заболеванием. СМИ утверждали, что 70-летнему журналисту предстоит операция.

В разговоре с «ВМ» Молчанов подтвердил, что находится в больнице. Но опроверг информацию о наличии у него тяжелого недуга.

— Нет, все в порядке, я просто на реабилитации, — сказал телеведущий.

Он поблагодарил за беспокойство о его здоровье.

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