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Медведева назвала справедливым свое отсутствие в составе сборной России
Фото: Наталия Нечаева

Медведева назвала справедливым свое отсутствие в составе сборной России

Иван Юминов

Спорт

Фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram назвала справедливым то, что она не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22.

— Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения, — рассказала спортсменка.

В стране есть кандидаты, которые больше заслужили быть в составе сборной, добавила фигуристка. При этом она не планирует бросать тренировки, сообщила Медведева в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что, помимо Медведевой, в состав сборной не попала Алина Загитова.

Читайте также: Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

Евгения Медведевасборная РоссииАлина Загитова
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