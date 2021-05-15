Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий
Движение трамваев на шоссе Энтузиастов на участке между станцией МЦК Шоссе Энтузиастов и метро «Авиамоторная» восстановлено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Опеативно».
Напомним, ранее сообщалось, что трамваи № 12, 24, 36, 37, 38, 43, 46 и 50 задерживались из-за повреждения контактной сети.
Маршруты были временно изменены, по ним пустили автобусы.
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