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Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов на участке между станцией МЦК Шоссе Энтузиастов и метро «Авиамоторная» восстановлено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Опеативно».

Напомним, ранее сообщалось, что трамваи № 12, 24, 36, 37, 38, 43, 46 и 50 задерживались из-за повреждения контактной сети.

Маршруты были временно изменены, по ним пустили автобусы.

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