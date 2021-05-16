Врачи рассказали, как уберечься от жары

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Метеорологи сообщили об аномальной жаре, которая придет в столицу в понедельник, 17 мая. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Врачи предупредили горожан о возможности снижения работоспособности и обмороков и рассказали, как уберечься от жары.

Специалисты не рекомендуют выходить на улицу в самое жаркое время дня. Стоит отдать предпочтение светлой одежде из легких натуральных тканей. На голову стоит надеть панаму, кепку или любой другой головной убор. Необходимо пить как можно больше воды, избегать физических нагрузок и передвигаться по улицам в спокойном темпе.

При тепловом ударе врачи советуют перейти в тень и выпить воды, чтобы охладить тело. По словам специалистов, особенно осторожными в этот день нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пенсионерам и детям.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

При необходимости экстренной помощи звоните по телефонам 101 или 112, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

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