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Генсек ООН: Переговоры — единственный путь решения ближневосточного кризиса
Фото: Pixabay

Генсек ООН: Переговоры — единственный путь решения ближневосточного кризиса

Илья Ашуров

В мире

Боевые действия между Израилем и Палестиной должны немедленно прекратиться, так как единственный путь решения конфликта — мирные переговоры. Об этом в воскресенье, 16 мая, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Генсек ООН призвал обе стороны прекратить обстрелы. По его словам, разрешить существующий конфликт можно только посредством переговоров, которые приведут к созданию двух мирно соседствующих государств. При этом Иерусалим должен быть общей столицей как для Израиля, так и для Палестины, передает слова Гутерреша РИА Новости.

Ранее генерал армии Израиля рассказал, что система противоракетной обороны (ПРО) страны «Железный купол» перехватывает около 90 процентов ракет, пущенных из сектора Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Посол Израиля назвал операцию в секторе Газа борьбой с «инфраструктурой террора»

конфликтИзраильПалестина
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