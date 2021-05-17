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День электросвязи: как пандемия сказалась на развитии онлайн-общения
Фото: pixabay.com

День электросвязи: как пандемия сказалась на развитии онлайн-общения

Елена Фролова

Общество

Всемирный день электросвязи и информационного общества ежегодно отмечается 17 мая. Эксперты выяснили, как пандемия COVID-19 сказалась на общении людей, перенеся коммуникацию в онлайн-формат.

Свой профессиональный праздник 17 мая отмечают программисты, системные администраторы, интернет-провайдеры, веб-дизайнеры, редакторы интернет-изданий и других профессий сферы информационных технологий.

Пандемия коронавирусной инфекции показала, какую важную роль играют информационно-коммуникационные технологии в эффективном функционировании общества. Весной прошлого остро возникла необходимость в ускорении цифровой трансформации. Строгие ограничения, введенные тогда, положительно сказались на рабочей деятельности специалистов внешних коммуникаций, отмечает Nation News. Например, во многих компаниях заметили, что в работе проектных команд появились новые способы взаимодействия между коллегами, а также форматы PR-продвижения. Это дало положительные результаты, особенно для работы в команде. Были найдены новые способы быстрого решения многих вопросов.

Вместе с этим пандемия оказала влияние и на повсеместное ведение электронного документооборота, что тоже положительно сказалось на продуктивности работы компаний.

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