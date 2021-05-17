Ректор РХТУ Мажуга поддержал готовность государства создать систему грантов для аспирантов

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Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга поддержал готовность правительства создать систему грантов для привлечения талантливых аспирантов в науку. По его мнению, без сильных аспирантов российская наука не сможет развиваться, поэтому к этой работе необходимо привлечь и бизнес-структуры.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 15 мая 2021 года на форуме «Молодежь и Наука» заявил о необходимости совершенствования работы аспирантуры как важного этапа в научной жизни и о готовности государства развивать грантовую поддержку талантливых молодых людей.

— Сегодня в наших вузах учатся 80 тыс аспирантов, большинство из которых сделали этот шаг, чтобы посвятить себя научно-исследовательской деятельности. Мы должны понимать, что без сильных целеустремленных аспирантов никакое развитие науки невозможно. Считаю, поддержка аспирантов сегодня может идти сразу по нескольким направлениям – это и достойная стипендия, и возможность получить гранты на исследования, и поддержка со стороны предприятий, бизнес-структур, заинтересованных в работе молодых специалистов, — отметил ректор РХТУ.

20 апреля 2021 года, выступая на общем собрании членов РАН, Дмитрий Чернышенко заявил, что в будущем примерно для 30% наиболее талантливых аспирантов планируется заменить стипендии на трехлетние исследовательские гранты. Их размер составит около 700 тысяч рублей в год. По мнению авторов инициативы, такая система позволит аспирантам сосредоточиться на науке, обеспечить результат, а также обеспечит приток новых кадров.

До конца мая в России, по поручению президента РФ Владимира Путина, запустят программу академического стратегического лидерства «Приоритет-2030». В ней примут участие не менее 100 вузов, в том числе отраслевых - медицинских, транспортных и педагогических, отобранных на конкурсной основе. Основная задача программы - усилить роль университетов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии страны.

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