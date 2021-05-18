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Выставка «Периметр» откроется в выставочных залах Музея А. С. Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Периметр» откроется в выставочных залах Музея А. С. Пушкина

Ольга Маркова

Культура

В выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина с 20 по 30 мая откроется выставка «Периметр».

Посетителям выставки представят работы живописцев, графиков, фотохудожников, скульпторов и дизайнеров Лиги деятелей культуры и искусства «Метрополис».

В экспозицию вошли произведения искусства в различных стилях: авангардизма, неоклассицизма, графического искусства, Digital Art. Отличительная черта мастеров — способность «мыслить образами», то есть воспроизводить жизнь в собственной художественной стилистике.

Не существует «правильного» или «неправильного» способа прочувствовать абстрактное произведение. Значит, можно не бояться ошибиться, сообщается на сайте музея.

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