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Виновник ДТП на Волгоградском проспекте не имел водительского удостоверения
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Виновник ДТП на Волгоградском проспекте не имел водительского удостоверения

Илья Ашуров

Происшествия
32к1, Волгоградский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Водитель автомобиля ВАЗ, который ранее сбил четырех пешеходов на Волгоградском проспекте, не имел водительского удостоверения. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным пресс-службы ведомства, виновником ДТП оказался 17-летний гражданин России по имени Эльмар. В ведомстве уточнили, что водительских прав у юноши не было. Ранее в Сети появилось видео задержания предполагаемого виновника ДТП на Волгоградском проспекте.

Напомним, во вторник, 18 мая, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте.

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