В МИД РФ допустили расширение списка недружественных стран

Фото: МИД РФ

Россия не стремится сделать список недружественных государств безразмерным, но допускает его расширение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 18 мая.

По его словам, пока «самую оголтелую» позицию в противостоянии с Москвой занимают Вашингтон и Прага.

— То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, — это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики, — сказал Рябков в интервью РБК.

Он пояснил, что США не обращались к России с просьбой исключить их из перечня, но добавил, что этот вопрос является важным для Вашингтона. Критерием исключения страны из этого списка является готовность властей предпринять практические шаги, добавил замминистра.

Ранее правительство РФ утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Кроме того, политолог рассказал, кто еще может пополнить перечень недружественных стран.

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