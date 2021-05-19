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Врач рассказала, что делать при тепловом ударе у ребенка
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, что делать при тепловом ударе у ребенка

Анастасия Колоскова

Здоровье

Во время жары ребенку нужно пить каждые 30–40 минут, чтобы не допустить теплового удара. Об этом рассказала главный врач одной из детских поликлиник Москвы Елена Кац.

По ее словам, ребенку необязательно пить много. Он может сделать три–четыре глотка. Главное, делать это часто и регулярно.

Медик порекомендовала отказаться от пакетированных соков и сладких напитков, отдав предпочтение простой воде либо морсам, компотам или чаю с лимоном. В случае теплового удара ребенку следует дать сладкий некрепкий чай, обычную воду или воду с лимоном.

— При этом следует избегать давать как слишком холодные напитки, так и крепкий чай, который в данном случае способен негативно сказаться на сердечной деятельности, — цитирует Елену Кац агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, она посоветовала при тепловом ударе наложить на лоб, кисти и ступни ребенка влажные прохладные компрессы или поместить его в ванну с водой температуры 35–36 градусов. Медик предостерегла от использования льда с целью охлаждения ребенка.

Ранее диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды.

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