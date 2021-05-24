Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Медиадиректора «Спартака» Фетисова выписали из больницы после нападения
Фото: spartak.com

Медиадиректора «Спартака» Фетисова выписали из больницы после нападения

Виктория Родимкина

Происшествия

Пострадавший две недели назад при нападении медиадиректор футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов выписан из больницы. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин в понедельник, 24 мая.

По его словам, Фетисов на данный момент находится на домашнем режиме.

— Антона Фетисова выписали, пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся, — цитирует Кулемина РИА Новости.

Напомним, нападение на Фетисова произошло возле одного из баров на востоке столицы вечером 9 мая. Мужчина набросился на представителя спортивного клуба и ударил его в лицо, из-за чего тот упал на землю. Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Нападавшим оказался 31-летний монтажник Мосводоканала Жафяр Боровков. Он дал признательные показания.

МВД России опубликовало видео, на котором запечатлен момент избиения Антона Фетисова. Судя по кадрам, изначально Фетисов пытался разнять двух мужчин, которые выясняли отношения у бара.

Читайте также: Суд отправил мужчину, напавшего на PR-директора «Спартака», под домашний арест

ФК «Спартак»нападениевыписали из больницы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Все мнения
О проекте