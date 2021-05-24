Медиадиректора «Спартака» Фетисова выписали из больницы после нападения

Фото: spartak.com

Пострадавший две недели назад при нападении медиадиректор футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов выписан из больницы. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин в понедельник, 24 мая.

По его словам, Фетисов на данный момент находится на домашнем режиме.

— Антона Фетисова выписали, пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся, — цитирует Кулемина РИА Новости.

Напомним, нападение на Фетисова произошло возле одного из баров на востоке столицы вечером 9 мая. Мужчина набросился на представителя спортивного клуба и ударил его в лицо, из-за чего тот упал на землю. Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Нападавшим оказался 31-летний монтажник Мосводоканала Жафяр Боровков. Он дал признательные показания.

МВД России опубликовало видео, на котором запечатлен момент избиения Антона Фетисова. Судя по кадрам, изначально Фетисов пытался разнять двух мужчин, которые выясняли отношения у бара.

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