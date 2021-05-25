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Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью российской школьницы на экзамене
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью российской школьницы на экзамене

Юлия Павлушова

Происшествия

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту гибели девятиклассницы перед сдачей ОГЭ в Северной Осетии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне в Калининской школе Моздокского района перед экзаменом. Школьнице стало плохо и ее госпитализировали. Однако по дороге в больницу она скончалась.

Глава СК потребовал доклад о ходе проверки по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин потребовал проверить отказ возбудить дело после смерти пациента в Москве.

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Александр Бастрыкинпроверкашкольница
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