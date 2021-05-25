Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью российской школьницы на экзамене
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту гибели девятиклассницы перед сдачей ОГЭ в Северной Осетии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел накануне в Калининской школе Моздокского района перед экзаменом. Школьнице стало плохо и ее госпитализировали. Однако по дороге в больницу она скончалась.
Глава СК потребовал доклад о ходе проверки по данному происшествию.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин потребовал проверить отказ возбудить дело после смерти пациента в Москве.
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