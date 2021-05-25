Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Петербурга рассказали, какие мероприятия устроят на День города
Фото: pixabay.com

Власти Петербурга рассказали, какие мероприятия устроят на День города

Елена Фролова

Общество

Власти Санкт-Петербурга ведут подготовку к празднованию Дня города, который наступит 27 мая. Например, празднование в честь 318-летия со дня основания города на Неве начнется с возложения цветов возле памятника Петру Первому «Медный всадник». Потом произведут полуденный выстрел с Нарышкина бастиона около Петропавловской крепости. Подробно об этом рассказали председатель комитета по печати Владимир Рябовол и зампредседателя комитета по культуре Федор Болтин.

Гуляния продолжатся с 28 мая. Так, в большом концертном зале «Октябрьский» состоится концерт с участием Тамары Гвердцители, Татьяны Булановой, Игоря Корнелюка и Елены Ваенги. После этого, в 21:30 стартует концертное мероприятие «Классик на Дворцовой». Зрителями этого события станут 15 тысяч человек. Вход будет осуществляться по электронному билету.

Как рассказала режиссер-постановщик шоу Екатерина Галанова, специально к мероприятию было подготовлено 500 костюмов, отмечают «Невские новости».

— Мы хотим провести это мероприятие максимально аккуратно и безопасно для зрителей, — подчеркнула Екатерина Галанова.

Помимо этого, в честь годовщины Северной столицы будут разводить Дворцовый мост. Это произойдет под аккомпанемент оркестра «Северная симфония».

Читайте также: Стало известно, как Петербург отметит свое 318-летие

концертСанкт-ПетербургДень города
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте