Власти Петербурга рассказали, какие мероприятия устроят на День города

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Власти Санкт-Петербурга ведут подготовку к празднованию Дня города, который наступит 27 мая. Например, празднование в честь 318-летия со дня основания города на Неве начнется с возложения цветов возле памятника Петру Первому «Медный всадник». Потом произведут полуденный выстрел с Нарышкина бастиона около Петропавловской крепости. Подробно об этом рассказали председатель комитета по печати Владимир Рябовол и зампредседателя комитета по культуре Федор Болтин.

Гуляния продолжатся с 28 мая. Так, в большом концертном зале «Октябрьский» состоится концерт с участием Тамары Гвердцители, Татьяны Булановой, Игоря Корнелюка и Елены Ваенги. После этого, в 21:30 стартует концертное мероприятие «Классик на Дворцовой». Зрителями этого события станут 15 тысяч человек. Вход будет осуществляться по электронному билету.

Как рассказала режиссер-постановщик шоу Екатерина Галанова, специально к мероприятию было подготовлено 500 костюмов, отмечают «Невские новости».

— Мы хотим провести это мероприятие максимально аккуратно и безопасно для зрителей, — подчеркнула Екатерина Галанова.

Помимо этого, в честь годовщины Северной столицы будут разводить Дворцовый мост. Это произойдет под аккомпанемент оркестра «Северная симфония».

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